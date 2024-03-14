Боевая машина пехоты Marder 1A3 захвачена российскими войсками в ходе специальной военной операции. До этого трофеями становились американские M2А2 ODS-SA Bradley, шведская CV90 (Stridsfordon 90), а также различные версии бронетранспортера М113.

"Куница", а именно так переводится название германской БМП, влетела в глубокую воронку в районе населенного пункта Орловка. Противник так и не смог провести ее эвакуацию в свой тыл.

Несмотря на проведенную модернизацию, такая техника выпуска 70-х годов давно считается устаревшей. Однако такой трофей стал бы достойным экспонатом парка "Патриот". Захваченная БМП практически не имеет внешних повреждений.

Всего вооруженные формирования киевского марионеточного режима получили сотню Marder 1A3, из них уничтожено и повреждено более десятка. Речь идет лишь об образцах, попавших в объективы фото и видеокамер.