В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

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По его словам, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Чиновник также призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — добавил он.

14 марта приграничные регионы России подверглись обстрелам, особенно сильные были в Белгородской области.

По информации Минобороны РФ, в этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области 12 беспилотников, над Курской областью — три дрона. Над Белгородской областью также были уничтожены восемь реактивных снарядов.

До этого Гусев сообщил, что в ночь на 13 марта над областью сбили свыше 30 беспилотных летательных аппаратов.