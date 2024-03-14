На Западе сочли миражом выделенные Киеву €5 млрд

Новая военная помощь ЕС Украине в размере 5 млрд евро, которую лидеры стран Евросоюза якобы согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом, пишет Politico. Деловая газета "Взгляд"

По ее данным, большая часть этой суммы - это не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами ЕС в рамках двухсторонних соглашений. Politico, в частности, отмечает, что Германии в качестве взноса, который должен был составить €1,2 млрд, зачтутся ее поставки оружия Киеву. Собеседники газеты из числа дипломатов не смогли сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине в рамках последних договоренностей, но сошлись во мнении, что "теоретически это может быть и ничего". ТАСС

13 марта бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило, что послы 27 стран Евросоюза достигли принципиального согласия выделить дополнительные €5 млрд для пополнения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву. News.ru