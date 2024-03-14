Главком ВСУ назвал условия для победы одной из сторон

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал роль ударных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) определяющей в боях. Его слова передает ТАСС.

«В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою. <...> Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план», — написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), добавив, что первая из стран, которая сможет добиться отрыва в соревновании использования РЭБ будет иметь шансы на победу.

Сырский отметил, что для боевых действий в настоящее время характерно массовое использование беспилотников всех типов, в связи с этим возрастает роль и значение средств РЭБ.

Сырский признал тяжелое положение ВСУ на линии противостояния

Ранее Александр Сырский признал сложность обстановки для Украины. Главком ВСУ отметил, что на всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».