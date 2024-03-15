Для удержания обороны у сел Бердычи и Орловка ВСУ перебрасывают резервы

Для удержания линии обороны у сел Бердычи и Орловка под Авдеевкой украинские вооруженные силы отправили в качестве подкрепления несколько рот. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

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"Вооруженные формирования Украины подтянули к Бердычам и Орловке несколько рот, включая резервные подразделения. Пытаются удержать линию обороны. Идут бои", — пояснил Кимаковский.

По его словам, подобные переброски резервных сил ВСУ на этот участок фронта происходят не впервые. В состав предыдущих групп входили в том числе иностранцы, к настоящему времени практически все они ликвидированы.

13 марта Кимаковский сообщил об оставлении ВСУ западного оружия при отходе из Невельского.

11 марта в районе села Бердычи был уничтожен еще один танк Abrams.