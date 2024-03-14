ПВО сбила украинский беспилотник в Орловской области

Украинский беспилотник сбили в Орловской области. Об этом в четверг, 14 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Около 13:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Российские средства ПВО ликвидировали дрон ВСУ в небе над Орловской области.

В ночь на 14 марта на территории России было сбито 14 украинских беспилотников, 11 из них уничтожили в небе над Белгородской областью, еще три — над Курской.

Несколько дней подряд ВСУ активно атакуют российские регионы при помощи БПЛА. Так, накануне ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников за ночь и утро 13 марта. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Алексея Живова, как устроены украинские дроны и какие цели преследует Киев, предпринимая попытки массовой атаки на территорию России.