Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины прорваться на территорию России в районе поселка Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, уничтожено до 195 украинских военнослужащих и пять танков.

Напомним, что в последние несколько суток Белгородская область и другие граничащие с Украиной регионы России находятся под обстрелами со стороны Украины. Кроме того, некоторые участки границы были атакованы украинскими диверсантами.

Минимум 40 пытавшихся проникнуть в Белгородскую область диверсантов уничтожили

Так, 12 марта противник пытался атаковать территорию РФ неподалеку от населенного пункта Теткино в Курской области. Диверсантов отбросили, они понесли значительные потери. В Белгородской области украинские войска попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино в Белгородской области.

14 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли еще одну попытку атаковать Теткино. Как заявлял губернатор Курской области Роман Старовойт, бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ отбили атаку.