В ISW предупредили о серьезном риске прорыва украинской обороны ВС РФ

Американский институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете заявил о серьезном риске скорого и внезапного прорыва украинской обороны на нескольких участках. Об этом сообщает «МК».

Институт ссылается на заявления украинских командиров, которые рассказали, что почти всем частям и соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходится экономить боеприпасы и технику. Некоторые группы смогут удержать текущие позиции лишь при условии, что российские войска не попробуют атаковать их «всей силой».

Также в ISW напомнили о недавнем заявлении главкома ВСУ Александра Сырского. Он сказал о существовании угрозы продвижения российских подразделений вглубь обороны.

По мнению экспертов, повышенное внимание ВСУ к секторам, которым больше всего угрожают наступательные операции Вооруженных сил РФ, может создать уязвимые места в других. Российские войска могут использовать эту брешь для «внезапного и неожиданного нападения», а нехватка боеприпасов и техники делает линию фронта хрупкой.