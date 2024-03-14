Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой

Росгвардия участвует в отражении нападения украинских диверсионно-разведывательных групп у поселка Теткино Курской области. Об этом в четверг, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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— Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино Курской области, — следует из заявления.

Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими ВС РФ и сотрудниками Пограничного управления ФСБ, передает ТАСС.

Губернатор региона Роман Старовойт ранее заявил, что украинские ДРГ продолжают попытки войти на территорию Курской области.

Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области

Той же ночью на территории России было сбито 14 украинских беспилотников, 11 из них уничтожили в небе над Белгородской областью, еще три — над Курской.

9 марта глава Курской области сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны украинского беспилотника. До этого он объявил о ракетной опасности в регионе. Обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники № 6 в Курске, были повреждены 22 квадратных метра кровли, отметил глава региона.