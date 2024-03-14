Боррель: в украинском конфликте есть элементы звездных войн

«Его Святейшество папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но призвать Украину сдаться – это нечто большее, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать», – отметил глава евродипломатии. До этого Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен готовиться к длительному периоду напряженных отношений с Россией на фоне украинского конфликта, поскольку Москва может попытаться спровоцировать в политическом и военном плане страны-участницы НАТО. Ранее в США отметили успешную борьбу России и стран БРИКС против гегемонии Соединенных Штатов. Эксперты отмечают, пока Запад пытается нанести хоть какой-то урон Москве, она успешно ведет экономическую войну против стран НАТО. Фото: unsplash.com