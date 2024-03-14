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Российский аналог американской «умной» бомбы назвали проблемой для Киева

Новый российский универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) Д-30СН, который применили в ходе специальной военной операции, может стать серьезной проблемой для Киева. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ).

Российский аналог американской «умной» бомбы назвали проблемой для Киева
© РИА Новости

Высокоточным боеприпасом, который называют аналогом американской «умной» бомбы Small Diameter Bomb (SDB), можно вооружать самолеты и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО).

«Подробности об этом оружии по-прежнему ограничены, но все имеющиеся на данный момент свидетельства указывают на продолжающиеся усилия России по предоставлению более дешевых альтернатив крылатым и баллистическим ракетам, а также на то, что ее тактическая авиация имеет больше шансов выжить против наземных средств ПВО Украины», — пишет издание.

Отмечается, что возможность запуска УМПБ с земли позволит не рисковать тактической авиацией без необходимости. Автор подчеркнул, что боеприпас будет особенно полезен для нанесения оперативных ударов по целям на дальних дистанциях.

Ранее в марте стало известно о применении УМПБ Д-30СН в зоне спецоперации. Снаряд диаметром 30 сантиметров можно сбрасывать с самолетов и запускать с помощью РСЗО «Торнадо-С».

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