Российские военные ведут бой с ВСУ на границе Белгородской области
Житель Глотова сообщил RT, что российские военные ведут бой с украинской армией на границе Белгородской области. Официальных данных пока нет.
Собеседник RT сообщил, что стрельба слышна в селе Заречье-Первом, а также со стороны Поповки и Сподарюшино.
«Наши ребята по ним бьют с вертолётов, противник пытается огрызаться. Плотная работа с обеих сторон. Говорят, у ДРГ со стороны Украины не получилось прорваться, наши их утюжат», — сказал он.
Ранее Минобороны России показало видео американских боевых машин пехоты боевиков ВСУ, уничтоженных на границе.
СМИ выяснили, что стоит за попытками украинских сил прорваться в Россию
Также глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале кадры отражения наступления украинских диверсантов на Харьковском направлении.