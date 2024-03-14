СМИ: солдаты ВСУ скептически отреагировали на слова Зеленского о наступлении ВС РФ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) скептически отреагировали на утверждение Владимира Зеленского о том, что наступление Вооруженных сил (ВС) РФ удалось остановить. Об этом сообщает DR.

В публикации отмечается, что солдаты артиллерийской части ВСУ встретили заявление Зеленского «лишь кривой ухмылкой».

«Для них это не более чем политический сигнал и стремление выдать желаемое за действительное, а не как отражение реальности на поле боя», — подчеркнули в DR.

Сами бойцы больше всего жалуются на острую нехватку боеприпасов и снаряжения.

Напомним, что ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что наступление России удалось остановить. При этом незадолго до этого главком ВСУ Александр Сырский заявлял противоположное — он назвал ситуацию на фронте тяжелой из-за продолжающегося наступления российских войск.