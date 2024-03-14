ВСУ лишились трех складов с боеприпасами под Купянском

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три склада ВСУ с боеприпасами на Купянском направлении, сообщил в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские военные также хранили вооружение на гражданских объектах.

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За истекшие сутки в ходе комбинированных ударов уничтожено три склада РАВ ВФУ, которые были расположены в населенных пунктах Концедаловка, Подоли и Ковшаровка, — написал он.

Также Марочко отметил, что гражданская инфраструктура, расположенная около складов и домов мирных жителей, использовалась для хранения боеприпасов. При их повторной детонации эти здания получили повреждения.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что вертолет украинских ВВС был уничтожен на линии боевого соприкосновения. Согласно предварительным данным, никто из экипажа не выжил.

До этого российские военные при помощи РСЗО БМ-21 «Град» сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Сообщается, что ВСУ понесли большие потери в результате операции.

В Минобороны РФ 4 марта сообщили, что потери ВСУ в зоне СВО составили свыше 1415 военных. Наибольший урон украинской армии был нанесен на Авдеевском направлении, там же был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.