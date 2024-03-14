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Shot: 12 диверсантов и две Bradley уничтожены у границы с Белгородской областью

У границы с Белгородской областью ликвидировано 12 украинских диверсантов и две машины Bradley. об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Российские военные ведут бой с украинской ДРГ у границы с Белгородской областью
© globallookpress.com

По данным источника, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подошла со стороны с украинской деревни Поповка — к селу Сподарюшино. В настоящее время там идет в бой. Всего в составе ДРГ находятся около 30 человек. Поднята авиация.

Также под обстрелом находятся Грайворон и Козинка.

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