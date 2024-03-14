Спецоперация на Украине 14 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 марта 2024 года.

Российские военные в 15 км от противника эвакуировали с поля боя подбитый вертолет

Подбитый на поле боя вертолет в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения вывезли военнослужащие ремонтно-эвакуационной бригады. Об этом рассказал прапорщик Виталий Косякин, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Рф.

Мужчина занимается ремонтом и эвакуацией поврежденной техники в зоне боевых действий на Украине.

«Довольно-таки интересный эпизод был. Долгий, почти сутки. Два крана снимали винты. Ставили его на трал. И вытаскивали. Ночью», — рассказал он.

Косякин указал, что эвакуация прошла ночью, противник, до которого было 15-17 км, не сразу заметил исчезновение машины. К счастью, обстрел участка начался уже после того, как российские военные с вертолетом смогли покинуть его.

Пленный украинец рассказал о беспорядочном бегстве ВСУ из Авдеевки

О бегстве брошенных командованием подразделений Вооруженных сил Украины из Авдеевки рассказал пленный украинский солдат Сергей Терещук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военный сдался в плен в феврале этого года. Он с сослуживцами около месяца находился неподалеку от Авдеевки. Командование даже не сообщило им, в какую сторону следует отходить при отступлении.

«Мы не знали дороги, так как нас привезли на позиции ночью. <…>Рядом находилась еще одна позиция, где были люди, которые знают эту дорогу. Нам сказали, что они будут идти впереди нас, вести», — поделился Терещук.

Он рассказал, что затем в суматохе сражения они свернули не туда, оказались перед противником и сдались в плен.

МО РФ сообщило о поражении опорников ВСУ на северодонецком направлении СВО

Опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины поразила ударная группа вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России на северодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

После удара экипажи выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись в место временной дислокации, говорится в сообщении.