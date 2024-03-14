В интервью газете Global Times он отметил, что в Евросоюзе осознают, что боевой дух солдат и запас вооружений ВСУ недостаточны, поэтому НАТО изучает возможность отправки на Украину своих военных.

Цуй Хэн допустил, что эти меры направлены на то, чтобы не допустить прямой атаки подразделений России на Киев или Одессу. Это сведет на «нет» все усилия США.

Американский военный назвал дату возможного побега Зеленского из Украины

Эксперт добавил, что конфликт на Украине будет обостряться. Даже если Китаю не удастся собрать всех за стол переговоров, то Пекин может помочь избежать эскалации.

Напомним, что система власти на Украине может рухнуть к осени.