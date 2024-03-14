Киев начал создавать сеть доносчиков для мобилизации

РИА Новости: Киев создаёт в Херсонской области сеть доносчиков для мобилизации
Украинские власти формируют на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть платных информаторов, в чьи обязанности будет входить создание списков мужчин до 60 лет, в том числе уехавших на территорию России или Евросоюза, которые могут использовать при очередной волне мобилизации.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Предполагается, что сами осведомители также будут вручать повестки тем, кого ранее внесли в списки.
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Также сообщалось, что украинцы снимают деньги со счетов, опасаясь нового закона о мобилизации.