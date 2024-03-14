Киев начал создавать сеть доносчиков для мобилизации

Украинские власти формируют на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть платных информаторов, в чьи обязанности будет входить создание списков мужчин до 60 лет, в том числе уехавших на территорию России или Евросоюза, которые могут использовать при очередной волне мобилизации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Предполагается, что сами осведомители также будут вручать повестки тем, кого ранее внесли в списки.

Тотальная мобилизация и жизнь за счет Запада. Ситуация вокруг Украины

Ранее в Одессе люди в военной форме с перцовым баллоном затолкали строителя в автобус.

Также сообщалось, что украинцы снимают деньги со счетов, опасаясь нового закона о мобилизации.