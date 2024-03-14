Стало известно о новой версии ЗРК Patriot на Украине

Военный аналитик, ведущий российский специалист по системам противовоздушной обороны (ПВО) Алексей Леонков заявил, что США используют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Его слова приводит РИА Новости.

Леонков рассказал, что новая версия Patriot обладает интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами. Таким ЗРК способны управлять только расчеты США, состоящие из кадровых американских военных.

«Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции», — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что эта версия Patriot была уничтожена ракетой российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Покровск в Донецкой народной республике (ДНР).