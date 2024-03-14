Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что действующая власть может утратить свое влияние и полномочия уже к осени текущего года.

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"Если конгресс не примет решение по деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, как при банкротстве банка... И коррумпированная киевская власть может рухнуть к осени", - цитирует эксперта МК.

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Ранее "СП" писала, что Киев планирует мобилизовать 330 тысяч новобранцев. Это необходимо, чтобы заменить истощенных военных на передовой, пишет Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины.