Пленный боец ВСУ рассказал о брошенных в Авдеевке подразделениях

Командование ВСУ во время бегства из Авдеевки бросило своих бойцов на позициях. Об этом сообщил пленный солдат ВСУ Сергей Терещук. Видеозапись выложили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Терещук сдался в плен в феврале 2024 года. До этого он провел под Авдеевкой около месяца.

«Мы не знали дороги, ведь нас привезли на позиции ночью. Там мы были 22 дня. Рядом находилась еще одна позиция, которая знала эту дорогу. Пообещали идти впереди нас. Только вышли от озера в Авдеевку, как началась стрельба и мы свернули», — пояснил боец.

По его словам, при виде российских военных солдаты ВСУ сразу же сложили оружие и сдались в плен.

Терещук также признался, что его насильно мобилизовали, поймав прямо на улице. Его запихнули в машину, после чего он вскоре оказался на передовой, передает телеканал «360».

Как сообщалось ранее, украинский военнопленный Александр Гуприн рассказал, что от прихода нового главкома ВСУ Александра Сырского в его подразделении ждали перемирия.

Последние новости и всё самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме «Свободной Прессы».