В Литве поддержали идею отправки войск на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад обсудить идею отправки войск на Украину и прекратить проводить «красные линии» в вопросе помощи Киеву. Об этом сообщает LRT.

«Я приветствую идею отправления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам нужно обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которую мы имеем в своем распоряжении», — заявил Науседа.

Он уверен, что страх перед реакцией Москвы может быть решающим фактором в соответствующем решении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск НАТО на Украину. Он заверил, что Запад сделает все, чтобы не дать России победить в конфликте.

L'Independant: Макрон введет войска на Украину при прорыве России к Киеву и Одессе

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев больше нуждается в боеприпасах, чем во французских войсках.