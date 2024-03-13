Кадыров: «Ахмат» вел бои с бойцами ВСУ, пытавшимися прорвать границу РФ

Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» вели бои против бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорвать российскую границу. Об этом в среду, 13 марта, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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— Планы ВСУ были разбиты батальоном «Запад-АХМАТ» МО РФ под руководством дорогого брата Исмаила Агуева совместно с другими подразделениями ВС РФ. Нашим парням не составило особого труда отразить столь неорганизованное наступление, — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что наступление на харьковском направлении осуществлялось при помощи тяжелой боевой техники. Глава Чечни высоко оценил деятельность воздушной разведки, которая вела работу совместно с артиллерией и операторами беспилотных летательных аппаратов. Кадыров отметил, что по позициям противника удары наносились «быстро и крайне точно», о чем написал в своем Telegram-канале.

Накануне Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной техникой украинских диверсионно-разведывательных групп в районе села Нехотеевка, расположенного в Белгородской области.

Минобороны РФ показало кадры с уничтоженной техникой ДРГ в Белгородской области

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженным силам РФ удалось прорвать линию фронта сразу на ряде направлений в Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что надеется на полное освобождение от ВСУ оставшейся части области.