В Воронежской области вновь ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области вновь введён режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введён режим опасности атаки БПЛА», — написал он в Telegram.
Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Ранее над территорией Орловской области был уничтожен третий за день беспилотник самолётного типа украинской армии.