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В Воронежской области вновь ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области вновь введён режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области вновь ввели режим опасности атаки БПЛА
© РИА Новости
«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введён режим опасности атаки БПЛА», — написал он в Telegram.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее над территорией Орловской области был уничтожен третий за день беспилотник самолётного типа украинской армии.

Военные новости
Александр Гусев
МЧС России
Воронежская Область