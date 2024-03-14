В Воронежской области вновь ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области вновь введён режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введён режим опасности атаки БПЛА», — написал он в Telegram.

Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее над территорией Орловской области был уничтожен третий за день беспилотник самолётного типа украинской армии.