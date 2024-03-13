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В Германии подтвердили новости о модернизации ракет Taurus

Официальный представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил, что ведомство действительно работает над модернизацией ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии подтвердили новости о модернизации ракет Taurus
© globallookpress.com

При этом Коллатц подчеркнул, что модернизация ракет является регулярным процессом, никак не связанный с возможной отправкой ракет на Украину.

«Определенное количество Taurus готово к использованию, а другое количество находится в состоянии готовности, но всё еще нуждается в подготовке к использованию, и эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, также необходимы, необходимы по отношению к любой системе», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus.

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