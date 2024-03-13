В Германии подтвердили новости о модернизации ракет Taurus

Официальный представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил, что ведомство действительно работает над модернизацией ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Коллатц подчеркнул, что модернизация ракет является регулярным процессом, никак не связанный с возможной отправкой ракет на Украину.

«Определенное количество Taurus готово к использованию, а другое количество находится в состоянии готовности, но всё еще нуждается в подготовке к использованию, и эти регулярные проверки и обновления, которые, конечно, также необходимы, необходимы по отношению к любой системе», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus.