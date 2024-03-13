Очередной вертолет украинских ВВС уничтожен сегодня на линии соприкосновения, сообщает Telegram-канал "Русская Весна". Сбит, по предварительным данным, Ми-8.

"О смерти двух лётчиков сообщает 12-я бригада армейской авиации ВСУ", - уточняют военкоры канала со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что два вертолета ВСУ были уничтожены на земле в районе населенного пункта Новопавловка (ДНР).

Позже Минобороны РФ показало видео уничтожения двух вертолетов ВСУ.