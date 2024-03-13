Сырский признал вероятность продвижения армии РФ на отдельных направлениях

Сырский назвал ситуацию на фронте сложной и предупредил о риске продвижения РФ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский считает, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он отметил, что с момента своего назначения главой ВСУ, успел поработать в двух бригадах. В обеих постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения подразделений российской армии.
Главком ВСУ добавил, что российские военные продолжают наступать и сейчас прилагают основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.
До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что российские войска наносят превентивные удары по новой линии обороны в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, новые заграждения возводятся Вооруженными силами Украины (ВСУ) в несколько линий обороны на подконтрольных им территориях, но в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта.
Ранее РИА Новости сообщило, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.