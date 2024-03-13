Украинские боевики в ходе попытки прорыва на территорию приграничных российских регионов потеряли до 250 человек, сообщило Министерство обороны. Деловая газета "Взгляд"

Кроме того, в ведомстве уточнили, что противник потерял во время отбрасывания от госграницы РФ еще два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Нона". Москва24

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России вместе с ФСБ сорвали попытку Украины осуществить прорыв на территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Lenta.ru