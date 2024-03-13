Минобороны: ВС РФ поразили ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации поразили американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Харьковской области. Об этом в среду, 13 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно сводке о ходе проведения специальной военной операции, за сутки также были уничтожены два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, цех по ремонту вооружения и военной техники.

— Кроме того, нанесено поражение зенитному ракетному комплексу Patriot на огневой позиции в Харьковской области, а также живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины в 129 районах, — передает Telegram-канал «Минобороны РФ».

Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщил, что среди систем противовоздушной обороны, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК «Искандер-М», были два ЗРК Patriot Соединенных Штатов Америки.

Издание Forbes отметило, что замена уничтоженных в ДНР ЗРК Patriot, стоявших на вооружении Украины, может занять до нескольких лет. Военный обозреватель журнала Дэвид Экс считает, что в результате атаки Вооруженные силы Украины потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot, а члены их экипажа почти наверняка погибли.

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник сообщил, что более 30 военных НАТО могли быть ликвидированы в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов Patriot в районе Покровска ДНР.