Три гусеничных самоходных орудия 2С1 "Гвоздика", пытавшиеся начать обстрел, были уничтожены в одном месте в результате контрбатарейной борьбы.

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Противник обычно рассредоточивает и маскирует свои САУ и буксируемые гаубицы перед их применением. Однако теперь, когда обстановка на фронте для вооруженных киевских формирований резко ухудшилась, они задействуют такую технику практически без всякой подготовки. Это закономерно ведет к большим потерям. Поэтому каждый день с линии боевого соприкосновения поступает информация об уничтожении артустановок различных типов.

Так, в социальных сетях появились видеокадры пораженных вражеских машин, которые были обнаружены российскими бойцами у одной из лесополос. "Гвоздики" получили существенные повреждения и обгорели внутри. После такого они не годятся даже в качестве доноров запасных частей.

Неизвестно, достались ли эти 2С1 ВСУ в наследство от Советской армии или были поставлены из бывших стран Варшавского договора: Болгарии, Польши Чехии и Словакии.

Между тем российская армия уничтожает и самоходки западного производства, в том числе разработанные в США, Германии, Франции и Швеции.