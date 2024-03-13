Министерство обороны США выразило готовность поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal. RT на русском

Собеседники газеты указали, что Украина неоднократно просила американскую сторону о поставках ATACMS дальностью около 290 км, однако Вашингтон отказывал. Американская администрация настаивала, что армия США сама нуждается в таких снарядах. Однако теперь США могут использовать новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile), и Пентагон готов передать дальнобойные ATACMS Киеву. NSN.FM

В свою очередь газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что новый пакет американской помощи Киеву на $300 млн включает кассетные боеприпасы для ATACMS средней дальности, которая может достигать примерно 160 км. Собеседники издания отказались уточнить, содержит ли этот пакет ракеты, способные поражать цели на большем расстоянии. ТАСС