Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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"13 марта около 11:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Так, над Белгородской областью был уничтожен один БПЛА, остальные шесть – над Воронежской. Атака была пресечена 13 марта в 09:30 по московскому времени. Губернатор региона Вячеслав Гладков также заявил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область. По его словам, один беспилотник влетел в многоквартирный дом, после чего там произошел взрыв.