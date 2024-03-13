Дуда призвал отправлять Украине деньги вместо войск

Вместо собственных войск Западу следует отправлять Украине необходимые финансы и боеприпасы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в США. К поставке денег и оружия Киеву глава государства призвал в интервью Bloomberg.

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«Единственная возможность сегодня сделать это [остановить конфликт], не оказавшись вовлеченным в войну напрямую, — поддерживать [Украину] поставками боевой техники и самых современных вооружений, оказанием финансовой поддержки», — заявил Дуда.

Польский лидер также призвал не «подвергать риску человеческие жизни» и назвал отправку военных из стран Запада «действительно очень высокой ценой» за достижение мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае ввода войск на территорию Украины Польша не выведет их, так как претендует на часть украинских земель.