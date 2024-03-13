$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

Дуда призвал отправлять Украине деньги вместо войск

Вместо собственных войск Западу следует отправлять Украине необходимые финансы и боеприпасы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в США. К поставке денег и оружия Киеву глава государства призвал в интервью Bloomberg.

Дуда призвал отправлять Украине деньги вместо войск
© Lenta.ru
«Единственная возможность сегодня сделать это [остановить конфликт], не оказавшись вовлеченным в войну напрямую, — поддерживать [Украину] поставками боевой техники и самых современных вооружений, оказанием финансовой поддержки», — заявил Дуда.

Польский лидер также призвал не «подвергать риску человеческие жизни» и назвал отправку военных из стран Запада «действительно очень высокой ценой» за достижение мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае ввода войск на территорию Украины Польша не выведет их, так как претендует на часть украинских земель.

Военные новости
Анджей Дуда
Владимир Путин
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости