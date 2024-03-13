Названы страны НАТО, принявшие участие в массовых налетах БПЛА на Россию

Военэксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что в массовых атаках БПЛА по территории России участвуют Финляндия и США. Он не исключил, что последние обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области. По его словам, десятки БПЛА ВСУ также могут запускать из Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Из Харьковской, Сумской, Черниговской областей, с территории Финляндии, теперь уже страны НАТО, если мы говорим о попытках БПЛА атаковать Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Вероятно, БПЛА запускают диверсанты с территории России. Надо обратить внимание, что подобные атаки невозможны без наведения БПЛА на объект. Скорее всего, навигацию обеспечивает орбитальная спутниковая группировка США, — считает Перенджиев.

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Минобороны РФ ранее уточнило, что российские системы ПВО ночью и утром 13 марта нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего БПЛА пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

В связи со сложной оперативной обстановкой власти Новоусманского района Воронежской области сообщили, что все массовые мероприятия отменены. Жителей призвали отнестись с пониманием к требованиям и не нарушать их. Губернатор региона Александр Гусев в свою очередь предупредил, что угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется.