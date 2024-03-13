Новый российский боеприпас станет серьезной проблемой для ВСУ

Новые российские планирующие боеприпасы УМПБ, которые подходят для запуска с бомбардировщиков и наземных реактивных систем залпового огня, станут серьезной проблемой для украинской армии. К такому выводу пришли аналитики издания The War Zone.

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Универсальный межвидовой планирующий боеприпас, а именно так расшифровывается аббревиатура УМПБ, сравнивают по мощности с "четвертушками" - авиабомбами ФАБ-250. Для защиты от РЭБ противника изделие имеет помехозащищенный приемник сигналов ГЛОНАСС/GPS "Комета".

Кроме того, УМПБ получил не только крылья для планирования, но и реактивный двигатель с топливным баком. В результате дальность применения выросла с 40 - 60 километров до 80-95 километров. Таким образом самолеты ВКС России будут уничтожать позиции врага, не входя в зону действия украинских систем ПВО.

"Такое оружие может обеспечить возможность хирургического (точечного - прим. "РГ") поражения целей за линией фронта без необходимости использования гораздо более дорогого и дальнобойного оружия", - пишет TWZ.

Российские военные эксперты также отмечают, что благодаря УМПБ значительно возрастет эффективность и мощь ударов фронтовой авиации.

"Для ВКС РФ открываются возможности низковысотных сбросов, больше похожих на пуски крылатых ракет воздушного базирования. Это позволит значительно увеличить глубину ударов по разведанным позициям и целям ВСУ, включая эшелоны с резервами, топливом и припасами, а также ПВД личного состава на значительном удалении от линии фронта", - пишет Telegram-канал "Военная хроника".

И еще одно достоинство нового боеприпаса - это возможность запускать его с наземных реактивных систем залпового огня, например, "Торнадо-С", которые имеют диаметр заряжающих установок в 30 сантиметров, что совпадает с калибром УМПБ Д-30СН.

"Это обеспечит высокоточный радиус действия российских реактивных артиллерийских систем без необходимости рисковать тактической авиацией. Это может быть особенно полезно для поражения таких важных целей как артиллерия и системы противовоздушной обороны", - сообщает TWZ.

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