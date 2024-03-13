Сальдо рассказал о ночной операции ВС РФ на правом берегу Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы из группировки войск «Днепр» провели «дерзкий рейд» на правобережье Херсонщины. RT на русском

«Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности, противник не успел вовремя среагировать», — сообщил Сальдо. Lenta.ru

По его словам, во время высадки были уничтожены несколько позиций Вооруженных сил Украины, среди которых пункт управления БПЛА и станция РЭБ. Затем российские бойцы без потерь отошли на левый берег. Вечерняя Москва

Губернатор добавил, что общие пoтери ВСУ составили до 30 человек. "Нашим бoйцам удалось отойти на лeвый берег без безвозвратных пoтерь", - уточнил он. ТАСС