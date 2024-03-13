Ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. Возможность размещения военного контингента стран НАТО на Украине прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Lenta.ru

Путин отметил, что западные военнослужащие присутствовали там еще до государственного переворота 2014 года, а после него их число кратно возросло. Сейчас они находятся на Украине и впрямую, как советники, и в качестве иностранных наемников непосредственно участвуют в боевых действиях, неся при этом потери. Газета.Ru

"Но если речь пойдет об официaльных воинских контингентaх инострaнных госудaрств, то уверен, это не изменит ситуaции нa поле боя. Это сaмое вaжное. Тaк же, кaк ничего не меняет постaвкa вооружений", — сказал Путин. News.ru