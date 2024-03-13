Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

Ввод войск НАТО на Украину не изменит ситуации на поле боя, так как военные западных стран присутствуют на Украине уже давно. Возможность размещения военного контингента стран НАТО на Украине прокомментировал президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

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«Сейчас (войска западных стран — прим. "Ленты.ру") присутствуют и впрямую в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя — это самое важное, так же, как ничего не меняет поставка вооружений», — рассказал он.

Президент также подчеркнул, что такие действия западных стран могут привести к серьезным геополитическим последствиям. В том числе, по его словам, если войска на Украину введет Польша, то они могут не покинуть эту страну уже никогда.