$90.88+0.2699.36+0.22
Войти в почту

«Дерзкий рейд»: Сальдо рассказал о ночной операции ВС РФ на правом берегу Днепра

Российские десантники и морпехи ночью высадились на правый берег Днепра у основания Антоновского моста. Об этом в среду, 13 марта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал о ночной операции ВС РФ на правом берегу Днепра
© администрация президента РФ
— Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, во время высадки были уничтожены несколько позиций Вооруженных сил Украины, среди которых пункт управления БПЛА и станция РЭБ. Затем российские бойцы без потерь отошли на левый берег.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о переходе населенного пункта Невельское в ДНР под контроль Вооруженных сил России.

В конце февраля Вооруженные силы России на Авдеевском направлении освободили село Петровское. Кроме того, российские бойцы сумели выбить ВСУ из поселков Ласточкино и Северное.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Позднее появились кадры отступления украинской армии из города. Издание Asia Times заявило, что сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции Зеленского.

Военные новости
Владимир Сальдо
Сергей Шойгу
Владимир Путин
Минобороны России
Украина