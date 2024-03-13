Сальдо рассказал о ночной операции ВС РФ на правом берегу Днепра

Российские десантники и морпехи ночью высадились на правый берег Днепра у основания Антоновского моста. Об этом в среду, 13 марта, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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— Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр» минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, во время высадки были уничтожены несколько позиций Вооруженных сил Украины, среди которых пункт управления БПЛА и станция РЭБ. Затем российские бойцы без потерь отошли на левый берег.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о переходе населенного пункта Невельское в ДНР под контроль Вооруженных сил России.

В конце февраля Вооруженные силы России на Авдеевском направлении освободили село Петровское. Кроме того, российские бойцы сумели выбить ВСУ из поселков Ласточкино и Северное.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Позднее появились кадры отступления украинской армии из города. Издание Asia Times заявило, что сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции Зеленского.