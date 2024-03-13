Опубликованы фото с последствиями атаки дронов на рынок в Воронеже

Очевидцы сняли последствия атаки украинских дронов в Воронеже. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

© Воронежские новости

Обломки беспилотника упали на Юго-Западном рынке и повредили торговые павильоны.

Всего в регионе за ночь 13 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 30 дронов. В Бутурлиновском районе жилой дом и подстанция получили повреждения, а в Советском районе оказалась частично разрушена кровля магазина. При этом никто не пострадал. Все школы в Бутурлиновском районе перевели на дистанционное обучение.

© Телеграм-канал SHOT

© Телеграм-канал SHOT

© Телеграм-канал SHOT

Ночью и утром 12 марта российские регионы подверглись массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов и ракет. Дроны сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара беспилотника произошел пожар на нефтебазе.

Еще одно возгорание началось на нефтезаводе под Нижним Новгородом. На фоне атаки с воздуха военкоры сообщили о попытке диверсантов прорваться с боем с Украины в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.