Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 31 272
Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 31 272, сообщает Министерство здравоохранения анклава.
Об этом ведомство написало в Telegram.
«На настоящий момент число жертв израильской агрессии в Газе достигло 31 272», — говорится в сообщении.
Кроме того, ещё 73 024 человека получили ранения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.