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Минздрав: число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 31 272

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа возросло до 31 272, сообщает Министерство здравоохранения анклава.

Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа возросло до 31 272
© globallookpress.com

Об этом ведомство написало в Telegram.

«На настоящий момент число жертв израильской агрессии в Газе достигло 31 272», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 73 024 человека получили ранения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.

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