Спецоперация на Украине 13 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 марта 2024 года.

В ДНР указали на бегство ВСУ из Невельского

Вооруженные силы Украины, убегая из населенного пункта Невельское, бросили большое количество вооружения, сообщает «Лента.ру».

Среди оружия - западные образцы. Из интересных находок — гранатометы иностранного производства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.

Российские войска улучшили положение у Часова Яра, заявили в ДНР

Военные России улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска.

Советник Пушилина рассказал об ухудшении положения ВСУ в Красногоровке

Улучшение позиций войск России в районе Невельского в ДНР ухудшает положение украинского гарнизона в Красногоровке, сообщает РИА Новости.

Как заявил советник главы республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, Красногоровка находится под постоянным огнем российской артиллерии. Там подавляются как позиции, так и командные пункты противника, на которых уничтожено достаточно большое количество боевиков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.