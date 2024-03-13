В ДНР рассказали о пленении раненых бойцов ВСУ в Невельском

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать своих раненых бойцов в Невельском, их взяли в плен российские военные. Об этом рассказал Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Есть пленные — в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать», — заявил он.

12 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военные заняли Невельское. В ведомстве также уточнили, что на донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 350 бойцов, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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