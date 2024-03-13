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Байден предложил Польше кредит на модернизацию армии

Президент США Джо Байден на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой и главой правительства Польши Дональдом Туском предложил Варшаве кредит на сумму 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Байден предложил Польше кредит на модернизацию армии
© Evelyn Hockstein / Reuters

По словам польского лидера, стороны обсуждали поставку вертолетов Apache для армии страны. «Нам была предложена поддержка — 2 миллиарда долларов. Это исключительная поддержка, исключительный кредит для того, чтобы модернизировать нашу армию», — подчеркнул Дуда.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в 3,7 миллиарда долларов.

12 марта Байден заявил, что на сегодняшний день нет никакой нужды и необходимости в дополнительных войсках США в Польше, которые ранее запрашивала Варшава «для укрепления восточного фланга НАТО».

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