В Китае оценили последствия продажи США вооружений Тайваню

Поставки дронов и других видов вооружений США на Тайвань превращают остров в пороховую бочку. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, передает РИА Новости.

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"Продажа США вооружений Тайваню является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, особенно коммюнике от 17 августа [1982 года]", - подчеркнул китайский дипломат.

По словам Лю Пэнъюя, действия США дают "неверный сигнал" силам, выступающим за независимость Тайваня, и ставят под угрозу жителей острова. До этого Пентагон заключил контракт с GA-ASI на $250 млн на поставку Тайваню беспилотников.

В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем и установил их с Пекином, однако продолжает поддерживать связи с островом и поставлять вооружения, признавая политику "одного Китая". Это вызывает протесты со стороны Китая, который рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории.