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Полковник Макгрегор: США в ближайшие месяцы уйдут с Украины

Экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отставка заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд может указывать на скорой уход Вашингтона с Украины. Об этом бывший военный сказал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Полковник Макгрегор: США в ближайшие месяцы уйдут с Украины
© Dan Neal/U.S. Army

По словам Макгрегора, Нуланд, очевидно, вынудили подать в отставку. Ее уход можно расценивать в качестве сигнала о готовности правительства США в течение следующих нескольких месяцев как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине. Макгрегор выразил мнение, что США могут повторить на Украине вьетнамский сценарий, когда Вашингтон вынужден был оставить все и покинуть страну.

В настоящее время Россия представляет собой сильнейшую европейскую военную державу в Европе, поэтому у американцев нет шансов одержать победу над ней. Экс-военный подчеркнул, что у Белого дома нет военной мощи, чтобы противостоять Москве на Украине. До этого помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.

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