Салливан прокомментировал планы США по отправке военных на Украину
Вашингтон не планирует отправку военных на Украину. Такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон «не планировал и не планирует» отправлять военных на Украину.
«У США не будет военных там», — сказал Салливан.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Берлине, Вашингтоне и Лондоне. Также с аналогичным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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