Заммэра российского города погиб в боях за Авдеевку

Дмитрий Крылов, бывший первый заместитель главы Югорска ХМАО, погиб в зоне спецоперации, пишет пресс-служба муниципалитета в Telegram-канале.

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В администрации пояснили, что Дмитрий Александрович Крылов родился и вырос в Кургане, получил степень магистра в Уральской государственной юридической академии.

В дальнейшем он переехал Югорск, где за 17 лет «стал настоящим югорчанином, который с переживанием и трепетом относился к городу».

В Югорске Крылов прошел путь от простого специалиста до первого заместителя главы города. В 2023 году замещал должность управляющего делами администрации города Югорска. Старался помочь каждому жителю, не оставался равнодушным к проблемам коллег, заметили в муниципалитете.

В пресс-службе уточнили, что в декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО.

4 февраля в боях за освобождение Авдеевки гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Дмитрий Александрович Крылов получил смертельное ранение. Он будет похоронен на своей малой родине в Кургане.

Под постами в соцсетях о гибели Крылова появилось большое количество комментариев от жителей Югорска. Люди выразили соболезнования родным и близким погибшего, пообещали хранить о нем светлую память.