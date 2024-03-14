Forbes: ВСУ потеряют еще больше Abrams из-за танков и артиллерии России

Российские танки и артиллерия непременно нанесут новый урон американским танкам M1 Abrams на Украине. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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Он убежден, что модернизация машин их не спасет.

"Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: потери от мин, артиллерии и, возможно, от даже других танков", - подчеркнул журналист в статье.

Названо слабое место танка Abrams

Экс добавил, что M1 Abrams - это тяжелый танк, который уязвим в той степени, что и любая другая техника, задействованная в украинском конфликте.

"Привыкайте видеть разбитые и брошенные Abrams на Украине", - такими словами заключил обозреватель свою публикацию.

Ранее обозреватель журнала National Interest Петер Сучиу заявил, что растущие потери на Украине американских танков M1 Abrams показали, что они ничем не лучше других боевых машин. По его словам, Украина стала кладбищем танков, и Abrams горят там также, как и тысячи других украинских танков.