Госдеп США пообещал в ближайшее время прокомментировать сообщения о поставках ATACMS Киеву

Госдеп США в ближайшее время предоставит информацию о возможных поставках Киеву тактических ракет ATACMS. Об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Мы сможем больше сказать об этом в ближайшем будущем. Сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Вашингтон намерен 12 марта объявить о передаче Украине тактических ракет ATACMS на $300 млн. Кроме того, в новый пакет помощи, как ожидается, войдут артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также управляемые ракеты GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System).